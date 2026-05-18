20 Angeklagte Drogenkrieg in Marseille – Prozess gegen Clan-Chef startet

Beispiellose Sicherheitsvorkehrungen

Der Prozess in Marseille startet unter beispiellosen Sicherheitsvorkehrungen, die den Schutz der Prozessbeteiligten garantieren sollen, aber auch den Willen des Staates zur Eindämmung der ausufernden Drogenkriminalität unterstreichen. Die Einwohner der Hochhausviertel in Marseille und Städten wie Nizza, Nîmes oder jüngst in Nantes beklagen immer wieder, der Staat lasse sie mit ihren Problemen im Stich. Kugeln schlagen auch in Schulen ein oder töten völlig Unbeteiligte, wie etwa eine Studentin, die auf ihrem Zimmer für die Uni lernte, oder einen kleinen Jungen im Auto seines Onkels.