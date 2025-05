Freitagvormittag, kurz vor elf Uhr. Die Schüler auf dem Schulhof der Grundschule „Am Straufhain“ in Streufdorf sind schon ganz aufgeregt. Hoher Besuch hat sich angekündigt. Der Thüringer Umweltminister Tilo Kummer (BSW), der Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Sascha Müller-Kraenner, Landrat Sven Gregor und Streufdorfs Bürgermeister Tino Kempf (beide Freie Wähler) besuchen die Grundschule, um sich den Schulhof anzuschauen. Denn der ist besonders. Die Grundschule in Streufdorf ist eine von zehn Schulen in Thüringen, bei denen bis zum Ende des Jahres 2026 ein grüner Schulhof entstehen soll. Für die Umsetzung grüner Projekte hat die Schule bei einem Wettbewerb der Deutschen Umwelthilfe und des Thüringer Umweltministeriums im Jahr 2024 eine Förderung über 20 000 Euro zugesichert bekommen.