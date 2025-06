Knatternde Mopeds und der Geruch von Zweitaktern prägten am Samstagnachmittag die Atmosphäre auf und über dem Dorfrasen in Goßmannsrod. Der war Anziehungspunkt für Zweiradfahrzeuge – vor allem der Marke Simson, die früher in Suhl produziert wurde. Und die Motorsportfreunde am nunmehr zweiten Simson-Treffen kamen bei weitem nicht nur aus dem Landkreis Hildburghausen. Organisiert hatten das Treffen Motorsport Goßmannsrod (eine Sektion des MC Veilsdorf) und das 2-Takt-Kombinat Oberes Werratal.