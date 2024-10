Nürnberg (dpa/lby) - Mit dem Rückenwind der jüngsten Kantersiege und großer Fan-Unterstützung geht Trainer Miroslav Klose mit dem 1. FC Nürnberg erwartungsfroh in die große DFB-Pokal-Aufgabe beim Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim. "Wir wollen da richtig für Furore sorgen", kündigte der Weltmeister von 2014 für das Zweitrundenspiel am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) an.