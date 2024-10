2. Runde im DFB-Pokal Fürther Coach Haas warnt: "Müssen mit allem rechnen"

Die Regensburger wiederum haben sich erst am Sonntag nach einem desaströsen Start von Trainer Joe Enochs getrennt, der bisherige Co-Trainer Andreas Patz wird "bis auf Weiteres" den Tabellenletzten trainieren. "Wir müssen mit allem rechnen", warnte Haas seine fränkischen Fußballer vor dem Gastspiel in der Oberpfalz. Am Ende werde der Trainerwechsel aber wohl keinen großen Unterschied in der Ausrichtung der Regensburger machen. Die Einsätze der angeschlagenen Verteidiger Maximilian Dietz und Gideon Jung sind fraglich.