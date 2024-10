2. Runde im DFB-Pokal Augsburger Dahmen nach Schnupperspiel "sehr glücklich"

Dahmen und das Zu-Null hat eine lange Vorgeschichte. In der vergangenen Saison stellte der U21-Europameister von 2021 einen Negativrekord auf, weil er in seinen bis dato 36 Bundesligaspielen immer mindestens ein Gegentor kassiert hatte. Im März beim rauschhaften 6:0 gegen den SV Darmstadt feierte Dahmen dann doch das erste Zu-Null-Spiel seiner Torhüter-Karriere in der deutschen Eliteklasse - im 37. Einsatz. An diesem Samstag beim Bundesligaspiel in Wolfsburg wird er aber wieder hinter Labrovic Platz nehmen müssen.