Aspach (dpa/lsw) - Die missglückte Generalprobe kann die Vorfreude bei der SG Sonnenhof Großaspach auf das Pokal-Highlight nicht trüben. "Man merkt, wie einen jetzt immer mehr Menschen darauf ansprechen. Dieses Spiel ist einmalig in unserer bisherigen Vereinsgeschichte", sagte Sportchef Julian Schieber der Deutschen Presse-Agentur vor der Partie gegen den FC Augsburg am Dienstag (18.00 Uhr/Sky). Bei seiner vierten Teilnahme hat der Fußball-Drittligist erstmals die zweite Runde im DFB-Pokal erreicht - und will dort nun erneut überraschen.