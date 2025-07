Ein lauer Sommerabend, ein Glas kühler Weißwein in der Hand, Musik schwebt durch die Luft und ringsum das historische Ambiente des Meininger Schlossplatzes. Was liegt da näher, als Frau Holles Hagelschlag im Weingartental zum Trotz die im vergangenen Jahr neu aufgelegte Tradition tatsächlich erneut mit Leben auszufüllen. Und so verwandelt sich vom 8. bis 10. August sich der Schlossplatz vor dem Meininger Theatermuseum in der Reithalle erneut in ein kleines Paradies für Weinfreunde, Genießer und alle, die Lust auf ein entspanntes Wochenende haben. Das 2. Meininger Weinfest verspricht drei Tage voller Geschmack, Musik und Atmosphäre.