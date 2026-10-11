Hartel trifft nur den Pfosten

Während Magdeburg, bedingt durch die frühe Führung, sein Spiel durchziehen konnte, gab es bei den Gästen nur bedingt gute Ansätze zu sehen. Auffallend war das hohe, intensive Pressing, womit dem FCM Stress bereitet wurde. Doch die 96er machten zu viele Fehler in der Defensive. Die beiden ersten Gegentore entsprangen individuellen Problemen, die Magdeburg gnadenlos bestrafte.

Nach der Pause wartete Magdeburg ab, was den Gästen einfällt. Das war nicht viel. Marcel Hartel (72.) traf nur den Pfosten. Danach plätscherte die Partie vor sich hin, ehe ein Magdeburger Konter den Schlusspunkt setzte.