Magdeburg - Sandro Wagner ist mit einer bitteren Niederlage als neuer Trainer von Hannover 96 in die 2. Fußball-Bundesliga gestartet. Beim 1. FC Magdeburg unterlag sein Team mit 0:3 (0:2). Moritz-Broni Kwarteng (3. Minute) und Emmanuel Iyoha (30.) hatten die Gastgeber noch vor der Pause entscheidend in Front gebracht. Vor 26.502 Zuschauern gelang es dem Wagner-Team danach nicht, dem Spielgeschehen eine Wende zu geben, stattdessen machte Mateusz Zukowski (86.) alles klar. Magdeburg rückte mit dem Sieg auf Platz vier nach vorn, Hannover rutsche auf Rang zwölf ab.