Über 170 Teilnehmer durfte Moderator Michael Jacob zur zweiten Auflage des Irmelsberglaufes bei idealen Laufbedingungen auf der Waldbühne in Crock begrüßen. Doch die Teilnehmer waren nicht nur von dem angenehmen Laufwetter angetan, sondern auch von einer rundum perfekten, qualitativ hochwertigen Organisation. Das Lauf-Spektakel bot eine gemeinsame Erwärmung mit der Dance-Crew von Manuela Leicht und Franziska Schmidt, eine klasse Versorgung, anspruchsvolle Laufstrecken, eine schnelle Zeiterfassung von Henry Hagen und eine stimmungsvolle Siegerehrung. Würde es Sterne für diese Laufveranstaltung im Werra-Rennsteig-Cup geben, dann hier sicherlich auch die volle Punktzahl – also fünf Sterne.