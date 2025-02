Durch den erneuten ungefährdeten Sieg gegen die Kampfgemeinschaft aus den Vereinen NSAC Görlitz und GAV Zittau mit 615 zu 450 Relativpunkten ist der SV 90 Gräenroda dem Finale der 2. Bundesliga in Heidelberg wieder ein Stückchen näher gekommen Ein Relativpunkt aus den beiden letzten Kämpfen gegen Eibau am 8. März und am 22. März zu Hause gegen Meißen würde nunmehr reichen, um ganz sicher ins Finale zu kommen.