Die Gewichtheber des SV 90 Gräfenroda werden ihrer Rolle als einer der Top-Favoriten auf die Meisterschaft in der 2. Bundesliga Gruppe B weiterhin eindrucksvoll gerecht. Bei ihrem zweiten Gastspiel in der Augsburger Steinernen Furt feierte die Mannschaft von Trainer René Holtmann am Samstag, den 21. November 2026, einen souveränen 3:0-Auswärtserfolg (217,00 : 571,00 Relativpunkte) beim A-Team Lifting e.V. Mit nunmehr 9:0 Tabellenpunkten (1.799 : 1.171,8 Relativpunkte) behaupten die Thüringer ungeschlagen den 1. Tabellenplatz vor dem SV Germania Obrigheim e.V. und dem TSV Heinsheim e.V. (beide 6:0 Punkte).