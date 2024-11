2. Germania Ilmenau-Cup: Karten-Vorverkauf startet im Dezember

Am Abend um 18 Uhr folgt dann der Höhepunkt. Die Traditionsmannschaften Halleschen FC, 1. FC Schweinfurt, FC Rot-Weiß Erfurt, FC Dynamo Berlin, SV 09 Arnstadt, Germania Ilmenau und dem 1. FC Magdeburg nehmen teil und werden sicherlich feinsten Budenzauber bieten. Nun startet am 16. Dezember der Vorverkauf. Erhältlich sind die Karten beim SV Germania-Ilmenau, im Autohaus Erhardt, bei Sportprediger sowie in Erfurt bei Kabine 38 am Seegraben 2.