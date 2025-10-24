2. Fußball-Liga: Magdeburger Interimslösung kann fruchten

Magdeburg - Interimstrainer Petrik Sander will mit dem 1. FC Magdeburg den ersten Heimsieg der Saison einfahren. Dafür will er seine Spieler nach dem torlosen Remis in Darmstadt stark reden. "Wenn man aus diesem Spiel, was wir gemacht haben, was man auch nicht überbewerten sollte, aber trotzdem, so einen Anfang dann machen. Wenn man daraus keine Stärke entfachen kann, wenn man da keine Sicherheit entfachen kann, dann weiß ich nicht, wie man es sonst machen will", sagte Sander vor dem Sonntagspiel (13.30 Uhr/Sky) gegen Preußen Münster.