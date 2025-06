2. Fußball-Liga: Dynamo Dresden verleiht Talent Lehmann an Verl

"Für Pauls Entwicklung ist es nach der letzten Saison, die von vielen verletzungsbedingten Pausen geprägt war, extrem wichtig, dass er Spiele absolviert und so wieder in den für ihn gewohnten Rhythmus kommt. Der SC Verl steht als Verein für die Entwicklung junger Spieler und bietet Paul somit die perfekte Möglichkeit in der 3. Liga auf hohem Niveau den nächsten Schritt zu gehen", sagt Dynamo-Sportchef Thomas Brendel, der weiter mit dem Talent plant.