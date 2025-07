Zum Saisonauftakt treten Aufsteiger Dynamo und der 1. FCM jeweils am 3. August (13.30 Uhr/Sky) an. Die Dresdner gastieren dann bei der SpVgg Greuther Fürth, Magdeburg empfängt zeitgleich Eintracht Braunschweig. Weitere Partien der 2. Bundesliga im August und September will die DFL in der kommenden Wochen genau terminieren.