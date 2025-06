Saisonstart in der 2. Bundesliga ist das Wochenende 1. bis 3. August. Dynamo wird mit einem Auswärtsspiel beginnen, da am gleichen Wochenende in Dresden die Finals mit 20 deutschen Meisterschaften ausgetragen werden. Der Spielplan für die neue Saison wird von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) am kommenden Freitag (27. Juni) veröffentlicht.