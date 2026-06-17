Murphy Hauptbesitzer von Gotham FC

Murphy ist Gründer und Hauptbesitzer des US-Frauen-Fußballteams Gotham FC und soll bereits Gespräche mit dem Unternehmen A-Cap geführt haben, das knapp 79 Prozent der Anteile an der Hertha KGaA hält. A-Cap hatte die Anteile vom vorherigen Investor 777 Partners erworben. Dieser hatte zuvor 2023 die Anteile von Lars Windhorst erworben, der rund 374 Millionen Euro investiert hatte.