2. Fußball-Liga: 1. FC Magdeburg verliert XXL-Test gegen FC Zürich

Mindelheim - Der 1. FC Magdeburg hat sein Testspiel gegen den Schweizer Erstligisten FC Zürich mit 0:2 (0:2) verloren. Zum Abschluss des Trainingslagers in Bad Wörishofen waren die Magdeburger in dem XXL-Test über 4x30 Minuten im Stadion von Mindelheim lange Zeit harmlos in der Offensive, kassierten die Gegentreffer bereits in der ersten Stunde nach Fehlern im Spielaufbau. Neil Volken (8. Minute) und Emmanuel Umeh (36.) nutzten diese konsequent.