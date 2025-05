Der HSV hat es als Tabellenführer in der eigenen Hand, die Zweitliga-Meisterschale vor dem 1. FC Köln zu erhalten. Die Auszeichnung würde der Club ohnehin erst am Montag bekommen. Am Nachmittag sind sowohl die Männer als auch die Frauen ins Hamburger Rathaus wegen ihrer jeweiligen Aufstiege in die erste Liga eingeladen. Ob die Norddeutschen direkt auf dem Balkon die Schale erhalten würden, war zuletzt noch unklar.