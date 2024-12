2. Fußball-Bundesliga Zwei umstrittene Elfmeter: Siewerts erster Punkt mit Fürth

Fürth - In einem Kellerduell mit zwei umstrittenen Elfmetern hat die SpVgg Greuther Fürth beim SSV Ulm den ersten Punkt unter ihrem neuen Trainer Jan Siewert geholt. Nach zwei folgenschweren Eingriffen des Video-Schiedsrichters konnten die Franken eine Woche nach dem 2:3 gegen den Karlsruher SC beim 1:1 (1:1) zumindest einen kleinen Erfolg feiern. Die in der ersten Hälfte offensiv konzeptlosen Ulmer warten nach dem Kampfspiel in der 2. Fußball-Bundesliga nun schon seit sieben Partien auf einen Dreier, es war ihr fünftes Remis nacheinander.