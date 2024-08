"So, wie wir die ersten 30 Minuten aufgetreten sind, ist das ein glücklicher Punkt. Wir werden das knallhart analysieren", sagte Klose. Die lange Zeit harmlosen Franken gerieten vor 17.810 Zuschauern am ausverkauften Böllenfalltor durch den schwedischen Neuzugang Isac Lidberg (23. Minute) in Rückstand. Dann zog Klose den richtigen Joker: Neuzugang Sevcik glich auf Vorlage des neuen Zehners Julian Justvan mit einem sehenswerten Linksschuss in den Winkel aus (62.). Es war der dritte Ballkontakt des Tschechen.