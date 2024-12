Unterstützen wird dann auch der wiedererstarkte Baris Atik. Wie schon gegen Münster kontrollierte der 29-Jährige auch gegen Paderborn das Magdeburger Offensivspiel, war an vielen Offensivaktionen beteiligt. Dass der lange verletzte Kreativkopf des FCM so schnell so stark aufspielen würde, überrascht ihn selbst nicht: "Ich habe auch die gewisse Erfahrung, ist jetzt nicht so, dass ich mir in die Hose mache, wenn ich lange nicht gespielt habe", erklärte Atik.