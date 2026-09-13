Es habe was damit zu tun, das richtige Grundgerüst zu finden. Ziel sei es gewesen, dieses bis zur Länderspielpause im September und Oktober zu haben. Gegen den FC St. Pauli habe er durch die kurzfristigen Ausfälle von Glatzel und auch Elvis Rexhbecaj (verletzt) aber wieder umstellen müssen. "Und das tut natürlich einer Gruppe nicht so unfassbar gut", meinte Strobl weiter.

Pechvogel Jonas Adjetey

Dass der VfL Wolfsburg Hamburg als Verlierer verließen, lag letztlich an dem "einen Fehler zu viel" (Wahl). Dieser unterlief dem eingewechselten Jonas Adjetey. Der Ghanaer verlor erst den Ball an St. Paulis giftigen Stürmer Abdoulie Ceesay. Anschließend kam der Ball zu Joel Fujita (88. Minute). Der Japaner zog ab - und ausgerechnet Adjetey lenkte den Ball unhaltbar ins Tor.

Anschließend trösteten die Teamkollegen den 22-Jährigen, der seit seinem Wechsel im Winter eine schwierige Zeit in Wolfsburg erlebt. "Dass es genau heute passiert, tut mir für ihn unfassbar leid", meinte Strobl. "Ich kann nur sagen, der Junge hat so ein richtig gutes Herz. Und das fällt ihm ab und zu auf die Füße, weil er sich zu viele Gedanken macht."