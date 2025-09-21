2. Fußball-Bundesliga: Wieder kein Heimsieg: Dynamo in Unterzahl 2:2 gegen Hannover

Dresden - Dynamo Dresden kann in der 2. Bundesliga daheim nicht gewinnen. Das 2:2 gegen Hannover 96 dürfen die Sachsen aber durchaus als gefühlten Sieg feiern, spielten sie fast die gesamte zweite Halbzeit nach einem Platzverweis für Vinko Sapina (54.) in Unterzahl. Benedikt Pichler hatte die Gäste vor 31.733 Zuschauern nach elf Minuten in Führung gebracht. Virgil-Eugen Ghitä (35.) sorgte mit einem Eigentor für den Ausgleich, den Nils Fröling (41.) mit seinem ersten Dynamo-Tor sogar in eine Führung verwandelte. Doch Noel Aseko Nkili 43.) gelang postwendend noch vor der Pause der Gleichstand, der gleichzeitig das Endresultat darstellte.