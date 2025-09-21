2. Fußball-Bundesliga: Wieder kein Heimsieg: Dynamo in Unterzahl 2:2 gegen Hannover

Sapinas Feldverweis - er trat nach hinten aus und traf Enzo Leopold am Kopf - änderte noch einmal alles. "Ich habe es erst in der Fernsehaufzeichnung gesehen, dass es wirklich die offene Sohle war. Insofern war Rot berechtigt", sagte Sapina. Von nun an diktierte Hannover die Partie, schnürte die Dresdner am eigenen Strafraum ein und kam zu mehreren Chancen. Für die Gastgeber wurde es bei hochsommerlichen Temperaturen zu einem Abnutzungskampf. Stamm verstärkte mit mehreren Wechseln die Abwehr. Mit vereinten Kräften schaffte es Dynamo, den sich anbahnenden Gegentreffer zu verhindern. Und setzte den einen oder anderen Nadelstich, der aber auch nicht zum Sieg führte.