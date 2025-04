Ohne den gelbgesperrten Baris Atik baute Christian Titz seine Startelf um, brachte Falko Michel, Bryan Teixeira und Xavier Amaechi von Beginn an. Das Spiel begann dann mit viel Tempo und Gästen, die durchaus den Weg zum Tor suchten. Magdeburg hatte Probleme, Kontrolle in die Partie zu bringen, sodass das Spiel zu Beginn recht wild wirkte. Die erste Torchance hatte Regensburg, als Marcus Mathisen eine eigentlich zu hohe Flanke noch in Richtung des eigenen Tors bugsierte (12.). Regensburg störte den Spielaufbau früh, der FCM war so früh zu langen Bällen gezwungen.