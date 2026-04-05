Braunschweig - Eintracht Braunschweig hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga daheim einen wichtigen Punkt gegen den 1. FC Nürnberg von Trainer Miroslav Klose geholt. Die Niedersachsen stehen dank des 1:1 (0:1) sechs Spieltage vor Schluss auf Rang 14, haben aber nur einen Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang und den ersten Abstiegsplatz. Nürnberg hat als Achter (37) einen beruhigenden Acht-Punkte-Vorsprung auf die Abstiegszone.Rabby Nzingoula (17. Minute) sorgte für die verdiente Club-Führung vor der Pause. Nach dem Wechsel rettete Jovan Mijatovic (61.) vor 21.261 Zuschauern das leistungsgerechte Remis für die Gastgeber unter dem neuen Trainer Lars Kornetka.