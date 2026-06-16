2. Fußball-Bundesliga Weg wie Urbig? "Spannendstes Torhütertalent" nach Fürth

"Die zweite Liga ist eine perfekte Möglichkeit, mich auf einem höheren Level zu beweisen. Ich habe riesige Lust auf diese Herausforderung und weiß das Vertrauen in mich sehr zu schätzen", sagte der junge Keeper selbst. Junge Torhüter-Talente haben in Fürth Tradition. Bayern-Torhüter Jonas Urbig, der aktuell mit der Nationalmannschaft als Trainingstorwart in den USA ist, hütete in der Saison 2023/24 das Fürther Tor. Eine Saison später war Hoffenheim-Leihgabe Nahuel Noll sein Nachfolger.