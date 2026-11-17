Nürnberg (dpa/lby) - Im zähen Ringen um ein neues Fußballstadion will der 1. FC Nürnberg eine Genossenschaft gründen und damit viele Millionen Euro für einen Neubau einsammeln. Die Anhänger der Franken, denen der Zweitligist bei der Jahreshauptversammlung seine Pläne vorstellte, sollen Anteile kaufen und somit über die Zukunft und Details einer neuen Arena mitbestimmen können. Der "Club" hofft auf Einnahmen bis zu 25 Millionen Euro, wie Finanzvorstand Stefan Heim vorrechnete. So sollen die Stadionpläne vorangetrieben werden.