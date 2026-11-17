Wegen der angespannten wirtschaftlichen Situation der Stadt Nürnberg, die einen Großteil der Finanzierung des Stadions übernehmen soll, wurden zuletzt Zweifel an den neuen Arenaplänen laut. Mit der Genossenschaftsidee will der FCN nun wieder Schwung reinbringen: Der Verein würde seinen finanziellen Anteil am Neubau auf 30 Millionen Euro erhöhen - und hofft dafür im Gegenzug, selbst Betreiber des Stadions werden zu können. Das hatte bislang die Stadt selbst vor. Über Details sei mit der Stadt noch nicht gesprochen worden.