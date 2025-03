Nürnberg (dpa/lby) - Miroslav Klose geht mit einer klaren Forderung ins Auswärtsspiel des 1. FC Nürnberg bei Preußen Münster. Zumal es in der Partie am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) auch um ein gutes Gefühl für das anschließende Frankenderby in der 2. Fußball-Bundesliga gegen die SpVgg Greuther Fürth geht.