"Ich glaube, es gibt nicht viel, wo man sich beschweren kann. Vielleicht das eine Gegentor, dann wäre der Abend noch schöner", sagte Startelf-Debütant Felipe Chavez, der für Moritz-Broni Kwarteng begann. Nach der Derbyniederlage gegen Dresden sei es wichtig gewesen, "aus dem Spiel Lehren zu ziehen, aber auch abzuhaken und sich aufs nächste Spiel zu konzentrieren", ergänzte die Bayern-Leihgabe.