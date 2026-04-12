 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

2. Fußball-Bundesliga Vier Treffer: Bilbija beendet Mini-Serie des 1. FC Magdeburg

Von Malte Zander,

Beim SC Paderborn reißt die kleine Magdeburger Serie an ungeschlagenen Spielen. Der FCM kontert zwar die ersten drei Treffer von Filip Bilbija, kann dessen viertem Tor aber nichts mehr entgegensetzen.

Paderborn - Die Mini-Serie des 1. FC Magdeburg ist nach drei ungeschlagenen Spielen gerissen. Beim SC Paderborn unterlagen die Elbestädter in der 2. Fußball-Bundesliga vor 15.000 Zuschauern mit 3:4 (2:3). Lubambo Musonda (25. Minute), Mateusz Zukowski (38.) und Laurin Ulrich (59.) erzielten für den FCM die Tore, für Paderborn traf Filip Bilbija (19., 29., 45.+2, 78.) gleich vierfach. Mit der Niederlage rutschte der FCM auf den 15. Tabellenrang ab, bleibt dank der besseren Tordifferenz aber vor Braunschweig. 

Nach der Werbung weiterlesen

"Wir waren sehr unaufmerksam beim Verteidigen, gerade auch bei den Standardsituationen. Das ist in der Situation, in der wir uns befinden, fahrlässig", sagte FCM-Trainer Petrik Sander verärgert, betonte aber auch: "Man muss den Hut davor ziehen, dass wir dreimal zurückgekommen sind und dreimal den Ausgleich gemacht haben."

Filip Bilbija trifft dreifach vor der Pause

Magdeburg ging mit derselben Startelf in das Spiel wie beim 4:1-Erfolg gegen den VfL Bochum in der Vorwoche. Die zuletzt fehlenden Alexander Nollenberger und Philipp Hercher kehrten aber in den Kader zurück. Auch im Aufbauspiel ging der FCM ähnlich geduldig vor, Abschlüsse auf die Tore brachte aber kein Team zustande. 

Das änderte sich nach 19 Minuten: Paderborn hob einen Freistoß in den Strafraum, wo der Ball von Silas Gnaka vor die Füße eines Paderborners prallte - Bilbija staubte zur Führung ab. Magdeburg antwortete mit Musondas Flachschuss, der Paderborns Torwart Dennis Seimen auf dem falschen Fuß erwischte. Doch ein Einwurf fand erneut Bilbija, der zur erneuten Führung für die Gastgeber traf. Einen Fehlpass in seine Füße nutzte Zukowski zum erneuten Ausgleich. Das Schlusswort in der ersten Hälfte hatte aber erneut Bilbija, der eine Flanke von links im Tor unterbrachte.

Ulrich findet die Lücke - Bilbija setzt den Schlusspunkt

Nach dem Seitenwechsel zog sich Paderborn teils bis an den eigenen Sechzehner zurück, ließ Magdeburg das Spiel machen. Die Gäste suchten nach den Lücken in den Ketten - und Ulrich fand eine davon: Sein Schuss aus 12 Metern wurde noch entscheidend abgefälscht. Erst zehn Minuten nach dem dritten Magdeburger Ausgleich wurden die Gastgeber wieder aktiver, ohne jedoch Gefahr zu erzeugen. Ausgerechnet Bilbija ließ der FCM dann einmal mehr zu viel Platz - sein vierter Treffer aus der Distanz schlug unhaltbar an Torhüter Dominik Reimann vorbei ein. Magdeburg warf noch einmal alles nach vorn, konnte aber nicht zum vierten Mal ausgleichen.