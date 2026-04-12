Paderborn - Die Mini-Serie des 1. FC Magdeburg ist nach drei ungeschlagenen Spielen gerissen. Beim SC Paderborn unterlagen die Elbestädter in der 2. Fußball-Bundesliga vor 15.000 Zuschauern mit 3:4 (2:3). Lubambo Musonda (25. Minute), Mateusz Zukowski (38.) und Laurin Ulrich (59.) erzielten für den FCM die Tore, für Paderborn traf Filip Bilbija (19., 29., 45.+2, 78.) gleich vierfach. Mit der Niederlage rutschte der FCM auf den 15. Tabellenrang ab, bleibt dank der besseren Tordifferenz aber vor Braunschweig.