Regensburg - Nach einem unterhaltsamen Sommerkick bei Absteiger Jahn Regensburg beendet der Karlsruher SC diese Zweitligasaison wieder auf einem einstelligen Tabellenplatz. Dank eines abwechslungsreichen 2:2 (2:1) am vorletzten Spieltag in der Oberpfalz landet die Mannschaft von Trainer Christian Eichner wie schon in den beiden vergangenen Spielzeiten unter den besten neun Mannschaften.