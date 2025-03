Justvans Ausgleich zählt nicht

Die Franken kassierten nach vier Heimsiegen am Stück ihre erste Niederlage vor den eigenen Fans. Am meisten empörten sich die Nürnberger aber über den Kölner Keller, der den vermeintlichen Ausgleich zurücknahm. In einer Drangphase der Franken traf Julian Justvan in der 59. Minute, allerdings nach einem Foul von Janis Antiste an Sei Muroya. "Es ist schon bitter 1:2 zu verlieren, auch mit dem Tor, das aberkannt wurde", meinte Mittelfeldspieler Tim Janisch.