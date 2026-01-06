Nürnberg (dpa/lby) - Der 1. FC Nürnberg muss Leihspieler Demba Diop nach nur einem halben Jahr wieder verabschieden. Der Mittelfeldspieler wird von Racing Straßburg zurückgeholt und verabschiedete sich bereits aus dem Trainingslager des fränkischen Fußball-Zweitligisten in Herzogenaurach. Der 22-Jährige war im Sommer für eigentlich ein Jahr ausgeliehen worden. Nun aber zogen die Franzosen eine Vertragsklausel und holten den Senegalesen, der zehnmal für den FCN aufgelaufen war, zurück.
2. Fußball-Bundesliga Vertragsklausel: Leihspieler Diop muss Nürnberg verlassen
dpa 06.01.2026 - 11:34 Uhr