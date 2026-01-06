"Wir bedauern die Entscheidung von Straßburg sehr, da wir die Leihe mit Demba gerne fortgesetzt hätten", sagte "Club"-Sportvorstand Joti Chatzialexiou. Er erinnerte daran, dass man Diop nach einer Knöchelblessur im Herbst etwas geschont habe, um keine schwerere Verletzung zu riskieren. "Dadurch ist er natürlich auf weniger Spielzeit gekommen. Das Vorgehen hat jedoch am Ende dazu geführt, dass die Eigentümer des Vereins mit der Einsatzzeit nicht zufrieden waren und somit die Entscheidung getroffen haben."