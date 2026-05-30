Fürth (dpa/lby) - Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth hat kurz nach dem Klassenerhalt den auslaufenden Vertrag von Dennis Srbeny um ein Jahr verlängert. Der 32-Jährige zählt laut Trainer Heiko Vogel zu den "wichtigen Spielern" innerhalb der Mannschaft. "Er versteht das Spiel und ich kann mich auf und neben dem Platz auf ihn verlassen", sagte der Coach, der mit den Fürthern den Abstieg über die Relegation noch abwenden konnte.