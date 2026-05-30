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  4. Vertrag um ein Jahr verlängert: Srbeny bleibt in Fürth

2. Fußball-Bundesliga Vertrag um ein Jahr verlängert: Srbeny bleibt in Fürth

Dennis Srbeny bleibt ein weiteres Jahr bei Greuther Fürth. Trainer Heiko Vogel schätzt besonders seine Verlässlichkeit und Spielintelligenz.

2. Fußball-Bundesliga: Vertrag um ein Jahr verlängert: Srbeny bleibt in Fürth
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Bleibt in Fürth: Dennis Srbeny. (Archivbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

Fürth (dpa/lby) - Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth hat kurz nach dem Klassenerhalt den auslaufenden Vertrag von Dennis Srbeny um ein Jahr verlängert. Der 32-Jährige zählt laut Trainer Heiko Vogel zu den "wichtigen Spielern" innerhalb der Mannschaft. "Er versteht das Spiel und ich kann mich auf und neben dem Platz auf ihn verlassen", sagte der Coach, der mit den Fürthern den Abstieg über die Relegation noch abwenden konnte.

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In bislang 92 Pflichtspielen für die Spielvereinigung erzielte Srbeny, der mittlerweile vor allem im zentralen Mittelfeld agiert, neun Tore. Zudem bereitete er zehn Treffer vor.