Nürnberg (dpa/lby) - Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg trennt sich von Verteidiger Jannes Horn. Der Abwehrspieler wechselt nach seiner Leihe in die USA in der vergangenen Saison nun nach Österreich und wird künftig für Rapid Wien spielen. Das gaben beide Vereine bekannt. In Wien unterschrieb der 28-Jährige einen Vertrag bis zum Sommer 2027.