2. Fußball-Bundesliga Verrücktes Debüt für Fürther Coach - "Spielt keine Rolle"

Fürth - Mit einer ungewöhnlichen Aktion danken die Profis des Fußball-Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth ihren Fans für deren Unterstützung. Die Spieler beteiligen sich finanziell an der Auswärtsreise ihrer Anhänger zum Spiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei Hannover 96. "Es ist einfach eine tolle Sache von der Mannschaft, von uns allen. Ich finde es super, dass 1000 Fans mit nach Hannover fahren", sagte der neue Trainer Thomas Kleine. "Das ist das wichtige, dass wir jetzt in dem Moment zusammenhalten."