Nürnberg (dpa/lby) - Der 1. FC Nürnberg kann auf einen Einsatz von Kapitän Fabio Gruber in den nächsten Partien der 2. Fußball-Bundesliga hoffen. Der 23-Jährige hatte beim 0:1 am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf schon in der Anfangsphase wegen muskulärer Probleme ausgewechselt werden müssen. Bei Untersuchungen zu Wochenbeginn sei dann "keine strukturelle Verletzung" diagnostiziert worden, teilte der Club mit.
2. Fußball-Bundesliga Untersuchung: Nürnberg-Kapitän Gruber nicht schwer verletzt
dpa 11.03.2026 - 10:16 Uhr