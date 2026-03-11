"Ein Einsatz im Auswärtsspiel in Kiel ist somit offen", hieß es weiter. Die Franken von Coach Miroslav Klose gastieren am Samstag (13.00 Uhr/Sky) im hohen Norden. Nach der herben Enttäuschung gegen Düsseldorf geht es dann vor allem darum, nicht noch weiter in Richtung der Abstiegszone zu rutschen. Der Vorsprung des FCN auf den Relegationsrang beträgt nur vier Punkte.