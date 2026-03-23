Schork räumt persönliche Fehler ein

"Die bisherige Saison verlief sportlich nicht so, wie wir sie uns vorgestellt haben. So wurden von meiner Seite aus Fehler gemacht. Dafür trage ich die Verantwortung. Mit Jörg Biastoch und Lutz Petermann sind wir zu dem Entschluss gekommen, im Sinne des Vereins frühzeitig eine Neuausrichtung für die Zukunft vorzunehmen. Deswegen ist es der richtige Zeitpunkt, um den künftig handelnden Personen ausreichend Zeit zur Planung der kommenden Spielzeit zu geben", erklärte Schork.