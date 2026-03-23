Magdeburg - Otmar Schork ist nicht mehr Geschäftsführer Sport beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Magdeburg. Wie der Club mitteilte, trafen die Verantwortlichen des FCM und Schork die Entscheidung einvernehmlich. Man sei gemeinsam zu dem Schluss gekommen, "dass der kommende Sommer einen passenden Zeitpunkt für einen personellen Neuanfang darstellt. Um beiden Seiten ausreichend Planungssicherheit zu geben, wurde in beiderseitigem Einvernehmen entschieden, die Zusammenarbeit mit Otmarbereits jetzt zu beenden", sagte Aufsichtsratsvorsitzender Lutz Petermann in einer FCM-Mitteilung.