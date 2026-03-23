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  4. Überraschung in Magdeburg: Schork nicht mehr Geschäftsführer

2. Fußball-Bundesliga Überraschung in Magdeburg: Schork nicht mehr Geschäftsführer

Sportgeschäftsführer Otmar Schork stand in der Öffentlichkeit schon länger in der Kritik. Das schnelle Ende der Zusammenarbeit in Magdeburg kommt aber durchaus überraschend.

2. Fußball-Bundesliga: Überraschung in Magdeburg: Schork nicht mehr Geschäftsführer
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Otmar Schork hört sofort als FCM-Geschäftsführer Sport auf. (Archivbild) Foto: Andreas Gora/dpa

Magdeburg - Otmar Schork ist nicht mehr Geschäftsführer Sport beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Magdeburg. Wie der Club mitteilte, trafen die Verantwortlichen des FCM und Schork die Entscheidung einvernehmlich. Man sei gemeinsam zu dem Schluss gekommen, "dass der kommende Sommer einen passenden Zeitpunkt für einen personellen Neuanfang darstellt. Um beiden Seiten ausreichend Planungssicherheit zu geben, wurde in beiderseitigem Einvernehmen entschieden, die Zusammenarbeit mit Otmarbereits jetzt zu beenden", sagte Aufsichtsratsvorsitzender Lutz Petermann in einer FCM-Mitteilung.

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Schork war im November 2020 beim einzigen Europapokalsieger der DDR eingestiegen und in leitender Funktion für die Drittliga-Meisterschaft und den damit verbundenen Zweitliga-Aufstieg mitverantwortlich. Nach Platz fünf in der vergangenen Spielzeit lief es jedoch in dieser Saison nicht rund. Dem Geschäftsführer Sport wurden Fehler bei der Besetzung des Trainerpostens und besonders in der Winterpause fehlende Transferaktivitäten angelastet.

Schork räumt persönliche Fehler ein

"Die bisherige Saison verlief sportlich nicht so, wie wir sie uns vorgestellt haben. So wurden von meiner Seite aus Fehler gemacht. Dafür trage ich die Verantwortung. Mit Jörg Biastoch und Lutz Petermann sind wir zu dem Entschluss gekommen, im Sinne des Vereins frühzeitig eine Neuausrichtung für die Zukunft vorzunehmen. Deswegen ist es der richtige Zeitpunkt, um den künftig handelnden Personen ausreichend Zeit zur Planung der kommenden Spielzeit zu geben", erklärte Schork.

Präsident Biastoch betonte: "Die Entscheidung bedeutet ohne Frage eine Veränderung innerhalb unserer sportlichen Leitung. Otmar Schork hat unseren Club in den vergangenen Jahren mit großem Engagement begleitet. Um in der verbleibenden Zeit der Saison alle Kräfte zu bündeln und den Fokus maximal auf den Klassenerhalt zu legen, braucht es jedoch aus unser aller Sicht einen neuen Impuls. Dafür halten wir eine personelle Veränderung zum jetzigen Zeitpunkt für sinnvoll."

Neuer Geschäftsführer "zu gegebener Zeit"

Über die Neubesetzung der Position der sportlichen Leitung werden die zuständigen Vereinsgremien zu gegebener Zeit entscheiden, hieß es. Bis dahin übernimmt Geschäftsführer Martin Geisthardt die anfallenden Aufgaben
kommissarisch.