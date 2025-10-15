Magdeburg - Trotz des Fehlstarts und der Freistellung von Trainer Markus Fiedler soll Otmar Schork Sportgeschäftsführer des Fußball-Zweitligisten 1. FC Magdeburg bleiben. "Die Gremien sprechen Otmar Schork ihr Vertrauen aus, rufen ausdrücklich zur Geschlossenheit auf und weisen entschieden jegliche anderslautende Berichterstattung zurück", hieß es in einem gemeinsam verfassten Statement des Präsidiums und des Aufsichtsrates.
2. Fußball-Bundesliga Trotz Fehlstarts: FCM-Gremien stärken Sportchef Schork
dpa 15.10.2025 - 22:56 Uhr