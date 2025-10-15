 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Trotz Fehlstarts: FCM-Gremien stärken Sportchef Schork

2. Fußball-Bundesliga Trotz Fehlstarts: FCM-Gremien stärken Sportchef Schork

Nach der Freistellung von Trainer Fiedler steht auch Sportgeschäftsführer Schork unter Beobachtung. Aufsichtsrat und Präsidium sprechen dem Magdeburger Funktionär aber das Vertrauen aus.

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

2. Fußball-Bundesliga: Trotz Fehlstarts: FCM-Gremien stärken Sportchef Schork
1
Otmar Schork soll Sportgeschäftsführer bleiben. Foto: Andreas Gora/dpa

Magdeburg - Trotz des Fehlstarts und der Freistellung von Trainer Markus Fiedler soll Otmar Schork Sportgeschäftsführer des Fußball-Zweitligisten 1. FC Magdeburg bleiben. "Die Gremien sprechen Otmar Schork ihr Vertrauen aus, rufen ausdrücklich zur Geschlossenheit auf und weisen entschieden jegliche anderslautende Berichterstattung zurück", hieß es in einem gemeinsam verfassten Statement des Präsidiums und des Aufsichtsrates.

Nach der Werbung weiterlesen

Nach dem knapp verpassten Aufstieg in der Vorsaison sind die Magdeburger vor dem neunten Spieltag Tabellenletzter. Nach nur einem Sieg aus acht Liga-Spielen wurde Fiedler in der Länderspielpause von seinen Aufgaben entbunden. Interimsweise betreuen vorerst Petrik Sander und Pascal Ibold die Mannschaft, die am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei Darmstadt 98 zu Gast ist.