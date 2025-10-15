Nach dem knapp verpassten Aufstieg in der Vorsaison sind die Magdeburger vor dem neunten Spieltag Tabellenletzter. Nach nur einem Sieg aus acht Liga-Spielen wurde Fiedler in der Länderspielpause von seinen Aufgaben entbunden. Interimsweise betreuen vorerst Petrik Sander und Pascal Ibold die Mannschaft, die am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei Darmstadt 98 zu Gast ist.