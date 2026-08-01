Nürnberg (dpa/lby) - Trotz gleich zwei Platzverweisen hat der 1. FC Nürnberg ein Testspiel gegen den spanischen Erstliga-Absteiger Real Oviedo gewonnen. Der Fußball-Zweitligist von Trainer Miroslav Klose rettete am Ende mit neun Mann ein 2:1 (2:0). Im Max-Morlock-Stadion trafen Mohamed Ali Zoma (10. Minute) und Piet Scobel (19.) schon früh für die Franken. Die machten sich nach der Pause aber das Leben schwer, weil Tim Janisch wegen einer Notbremse (53.) und Adam Markhiev mit Gelb-Rot (61.) jeweils vom Platz flogen. Der "Club" aber ließ nur den Anschlusstreffer durch Pablo Saenz (85.) zu.