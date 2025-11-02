Bochum - Der 1. FC Magdeburg setzt weiter auf das bisherige Interims-Trainerduo Petrik Sander und Pascal Ibold. "Seitdem Petrik und Pascal in der Verantwortung sind, ist ein klarer Aufwärtstrend erkennbar. Die Jungs ziehen mit und die Köpfe der Spieler sind wieder oben", sagte Otmar Schork, Geschäftsführer Sport des 1. FC Magdeburg, in einer Mitteilung. "Von daher ist es die logische Konsequenz, dass wir den gemeinsamen Weg weiter bestreiten, um auch in der kommenden Saison in der 2. Liga spielen zu dürfen."