Nürnberg (dpa/lby) - Trotz des Rückschlags bei der Niederlage in Berlin geht Nürnberg-Trainer Miroslav Klose nach eigenen Angaben sehr optimistisch in die nächsten Begegnungen der 2. Fußball-Bundesliga. Vor dem Heimspiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen Fortuna Düsseldorf haben die Franken nur noch fünf Punkte Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsrang. "Ich habe das Gefühl, dass jeder weiß, was zu tun ist, wo er sich verbessern muss", schilderte der Coach und ergänzte: "Deswegen bleibe ich da auch entspannt."