Nürnberg hat nur noch fünf Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz der 2. Liga. Dennoch gibt sich Coach Klose nicht nervös. Er setzt auf eine ganz spezielle Stärke seines Teams.

Miroslav Klose hofft auf die Heimstärke des 1. FC Nürnberg in der 2. Liga. (Archivbild) Foto: Andreas Gora/dpa

Nürnberg (dpa/lby) - Trotz des Rückschlags bei der Niederlage in Berlin geht Nürnberg-Trainer Miroslav Klose nach eigenen Angaben sehr optimistisch in die nächsten Begegnungen der 2. Fußball-Bundesliga. Vor dem Heimspiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen Fortuna Düsseldorf haben die Franken nur noch fünf Punkte Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsrang. "Ich habe das Gefühl, dass jeder weiß, was zu tun ist, wo er sich verbessern muss", schilderte der Coach und ergänzte: "Deswegen bleibe ich da auch entspannt."

Der einstige Weltklasse-Stürmer räumte aber ein: "Es ist im Moment eine tricky Phase." Der Club hat nur eines von zuletzt sechs Spielen gewonnen und ist in der Tabelle deshalb abgerutscht. Klose setzt gegen die Fortuna auf die Heimstärke der Nürnberger; anders als in der Fremde - wo der FCN die schlechteste Mannschaft der Liga ist - ist die Bilanz im Max-Morlock-Stadion gut.

Jüngst gab es ein 5:1 gegen Karlsruhe - ehe bei Hertha BSC mit 1:2 wieder ein Dämpfer folgte. "Wir haben zuhause ein anderes Gesicht, und dieses Gesicht müssen wir zeigen, um Punkte einzufahren", sagte Klose.