2. Fußball-Bundesliga Thioune dankbar für große Unterstützung im Team

Düsseldorf - Nach dem ersten Befreiungsschlag mit dem 1:0-Sieg beim VfL Bochum steht Fortuna Düsseldorfs Trainer Daniel Thioune vor der nächsten schweren Aufgabe gegen eine kriselnde Mannschaft. Thioune sieht sein Team vor der Partie gegen den 1. FC Nürnberg am Freitag (18.30 Uhr) mit zehn Punkten auf Rang zehn auf einem guten Weg nach den schwierigen Wochen zuvor. "Wir wollen noch ein bisschen klettern. Die Leistung in Bochum war eine gute Antwort auf das, was eine Woche zuvor nicht geklappt hat", sagte der Düsseldorfer Trainer, der mit dem Sieg seinen Job gerettet hat.