In der Hauptstadt der Oberpfalz kann Fiél zudem die Defensive wieder mit Jonjoe Kenny verstärken. Der Engländer hatte sich aufgrund eines Angebots des englischen Zweitligisten Sheffield United gegen den HSV nicht in der Lage gesehen, zu spielen. "Jetzt hat er einen Haken dahinter gemacht", sagt Fiél, der den 27-Jährigen in der Trainingswoche so wahr genommen hat, "wie man es erwarten kann, wie ich ihn sehen will. Ich gehe davon aus, dass er spielt".