2. Fußball-Bundesliga: Startelf-Comeback für Nürnbergs Kapitän Knoche

Nürnberg (dpa/lby) - Robin Knoche kehrt beim 1. FC Nürnberg beim Auswärtsspiel gegen Dynamo Dresden nach längerer Zeit wieder in die Startelf zurück. Trainer Miroslav Klose bestätigte, dass der 32 Jahre alte Kapitän bei der Partie am Freitag (18.30Uhr/Sky) den gelbgesperrten Defensivmann Luka Lotschoschwili ersetzen werde. "Es ist klar, dass Robin spielen wird", sagte Klose. Knoches Leistung im Training in den vergangenen Wochen sei vorbildlich gewesen. "Deswegen wird er auf dem Platz stehen."