Die numerische Überlegenheit hielt aber nicht lange. Jakob Lemmer (53.) holte sich innerhalb von 60 Sekunden zwei Gelbe Karten ab. Das ergab in der Summe ebenfalls einen Platzverweis. Danach wurde Darmstadt wieder stärker, während Dynamo ins fehlerhafte Spiel der Anfangsphase zurückfiel. Aber: Die Abwehr stand trotz einiger konfuser Aktionen.

3:0 bringt noch keine endgültige Sicherheit

Erst in der Schlussviertelstunde gewann man wieder Sicherheit, startete einige Entlastungsangriffe und belohnte sich mit dem 3:0. Daferner fiel der Ball nach einer Torhüter-Parade nach einem Bobzien-Schuss direkt vor die Füße, der Rest war Formsache. "Mein Schuss war schlecht, der hätte normalerweise schon sitzen müssen", sagte die Mainzer Leihgabe.

Danach war das Spiel entschieden, auch wenn das 1:3 in der Schlussminute den Dynamo-Puls noch einmal ansteigen ließ, wie es Vermeij ausdrückte. Am Ende waren es Glück und Torhüter Schreiber, die den Dreier festhielten.