Reaktion gezeigt nach dem Derby

Doppelpacker Roberto Massimo, Damian Michalski und Noel Futkeu erzielten die Tore für die Gäste, für die es nach einer 4:1-Führung am Ende doch noch eng wurde. Max Grüger und spät der Ex-Fürther Paul Seguin sowie Taylan Bulut brachten die kriselnden Schalker bei der zweiten Niederlage unter dem neuen Trainer Kees van Wonderen noch einmal heran. Schalke spielte nach Gelb-Rot für Felipe Sanchez in der zweiten Hälfte lange in Unterzahl.